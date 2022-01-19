Что известно о загадочном острове, который постоянно движется

Фото: instagram.com/kattukexpeditions

Канадский остров Сейбл является одним из самых таинственных, загадочных и странных мест на планете. Он находится в Атлантическом океане, недалеко от Новой Шотландии. Из-за своего уникального свойства остров считается очень опасным. Дело в том, что он постоянно движется.

Длина Сейбла составляет 42 километра, а ширина в самом широком месте - около 0,5 километра. С воздуха он похож на гигантскую змею, которая ползет по океану и поглощает все живое на своем пути.

Перевод названия острова с разных языков означает "песок", "черный, траурный цвет". Жители Канады называют его "щупальца осьминога".

Остров умеет двигаться и отлично маскируется, заманивая сотни кораблей в свои зыбучие пески.

Его западное окончание все время размывается мощными волнами. По этой причине Сейбл должен был полностью исчезнуть менее чем за год. Однако он до сих пор существует и перемещается по океану.

Исследователи выяснили, что за последние два века Сейбл сдвинулся почти на 19 километров. В среднем в год он "уплывает" на 200 метров.

Остров окружают зыбучие пески. Они непостижимым образом подстраиваются под цвет воды, поэтому судна до последнего момента не замечают отмель и на полном ходу налетают на нее.

По некоторым данным, за всю историю Сейбла на нем зафиксировано порядка 350 кораблекрушений.

Пейзаж острова довольно мрачен. Иногда он, словно желая навести ужас на окружающий мир, возвращает на поверхность остатки судов. Они откуда-то снова появляются на поверхности. Здесь также находят сабли, мушкеты, абордажные крючья, россыпи старинных монет.

Многие путешественники считают остров проклятым. Но причиной бедствий является частый туман вблизи Сейбла, большое количество песчаных отмелей и множество подводных течений.

Говорят, что в XIX веке для нужд поселенцев на остров были завезены лошади, но со временем жители стали покидать загадочную территорию. Сейчас на острове постоянно проживает 15-20 человек.

Между тем лошади за сотни лет стали чрезвычайно выносливыми, но при этом уменьшились до размера крупных пони.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/1951382-chto-izvestno-o-zagadochnom-ostrove-kotoryy-postoyanno-dvizhetsya/