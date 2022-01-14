Почему китайцы готовят еду в самоваре

Хого. Фото: Vince Talotta/Toronto Star via Getty Images

Китайский "огненный самовар" - это и посуда, и блюдо, и способ его приготовления, и особенное времяпрепровождение в кругу самых близких. Как и почему жители Поднебесной варят еду в самоваре, рассказал "Рамблер".

Не котел, а просто огонь

Хого - метод приготовления пищи, при котором сырые ингредиенты варят в самоваре, расположенном посередине стола. С китайского слово переводится как "огненный котел". Самовар, как правило, широкий и открытый, напоминает чан или кастрюлю, которую ставят на нагревательный элемент.

Как готовят в китайском самоваре

Для того, чтобы отведать блюдо, приготовленное в хого, обычно идут в специальные рестораны. Посередине стола на 10-20 гостей стоит открытая или индукционная плита, куда ставят самовар с говяжьим или бараньим бульоном, либо сваренным на грибах или травах.

Традиционно бульон очень острый - с перцем и специями. Также в ресторане можно попросить чан, разделенный надвое: в одной половине бульон будет острый, в другой - мягкий.

После чего гостям приносят сырые ингредиенты, нарезанные ломтиками. Чтобы приготовить продукт, надо окунуть его в кипящий бульон. Говядина варится 30 секунд, брокколи - минуту, дольше всех придется ждать грибы шиитаки - от 5 до 7 минут.

Типичные ингредиенты хого - тонко нарезанная говядина или свинина, листовая зелень, брокколи, грибы, лапша, картофель, яичные клецки, тофу и морепродукты. Встречаются и экзотические продукты вроде живых кальмаров. Собираясь в любое путешествие, недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Хого. Фото: Wei Yongxian/VCG via Getty Images

Главное - это семья

Хого - не только самовар и способ приготовления еды, но и особое времяпрепровождение. Поесть из китайского самовара собираются семьями или в кругу коллег. Длится трапеза, пока не выкипит бульон, но его всегда можно добавить. Гости в это время разговаривают и обмениваются новостями.

Уехавшие за границу жители Китая готовят хого у себя в квартире на мини-плите, которую ставят посередине комнаты.

Едят хого круглый год, но особенно популярно блюдо зимой, потому что острый бульон согревает изнутри. Китайцы говорят, что самовар в кругу семьи - лучшее лекарство от простуды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/1950397-pochemu-kitaytsy-gotovyat-edu-v-samovare/