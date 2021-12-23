10 удивительных фактов про Индию

Иллюстративное фото: pexels.com

Индия - это микс культур и религий, где переплелись непроходимые джунгли и песчаные пляжи, горы и море, хижины и дворцы. Древняя цивилизация с богатейшей культурой манит своим очарованием туристов со всей планеты. Назовем 10 удивительных фактов про эту страну.

1. Индия - самая вегетарианская страна в мире. По официальным данным, 40% населения, по неофициальным - до 80% жителей не едят мясо.

2. В Индии находится 40 объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это и мавзолей-мечеть Тадж-Махал, храм солнца в Конараке, памятники Кхаджурахо, форт в Агре и множество уникальных природных объектов. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Фото: pexels.com

3. Индия вторая по величине англоговорящая страна в мире, несмотря на то, что официальный государственный язык - хинди. Английский считается вторым языком в государстве.

4. Самый богатый храм находится в Индии. Падманабхасвами хранит несметные сокровища во многочисленных камерах, которые заперли сотни лет назад. Легенда гласит, что они наполнены золотом и драгоценными камнями, однако трогать их нельзя. Одна из камер была вскрыта в 2011 году. В ней действительно оказались драгоценности и монеты на сотни миллионов долларов.

5. Один из самый длинных наводных мостов Раджива Ганди находится в Индии. Это чудо архитектуры построили в Мумбаи в 2010 году. Переправа имеет протяженность 5,6 км.

Фото: pixabay.com

6. Самая большая семья живет в Индии. Зиона Чана женился 39 раз, все его супруги живут вместе с ним. В семье родились 94 ребенка. Некоторых жен мужчина принял в дом с собственными детьми. Так количество членов семьи увеличилось еще на 14 человек. Сейчас индус воспитывает больше 30 внуков. Всего в самой многочисленной семье на планете 181 человек, включая самого Зиона Чана.

7. В Индии представлены все крупные мировые религии. Основная масса местных жителей - индуисты, но в стране также много христиан, мусульман, буддистов, иудеев, сикхов и многих других.

8. Здесь находится самая дождливая деревня в мире Маусинрам, где выпадает более 11 000 мм осадков каждый год. Поэтому тут вырастают удивительные мосты из живых деревьев, которые сплетаются корнями и ветвями, по ним даже можно ходить.

9. В засушливых регионах Индии есть удивительные ступенчатые колодцы. Загадочные подземные лестницы ведут не только к живительной влаге, но и создавались для того, чтобы добывать грунтовые воды.

Фото: pexels.com

10. Рынок Кхари Баоли в Дели - самый крупный и старейший базар специй в мире. Здесь можно найти любую пряность, орех или траву, которая только существует на планете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/1947612-10-udivitelnyh-faktov-pro-indiyu/