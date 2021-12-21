Что известно о загадочной китайской скале, которая "откладывает яйца"

Фото: с сайта odditycentral.com

В китайской провинции Гуйчжоу находится гора Ганденг, где расположена таинственная скала Чан Да Я (Chan Da Ya). Внимание путешественников она привлекает тем, что "откладывает" идеально круглые или овальные каменные "яйца" каждые 30 лет.

Чан Да Я - это слово мандаринского происхождения, переводится оно как "скала, откладывающая яйца".

Высотой всего 2,7 метра и длиной около 20 метров порода этого склона представляет собой сильно эродированную формацию, поверхность которой буквально усыпана десятками круглых и овальных камней всевозможных размеров.

Фото: с сайта odditycentral.com

Масса одного такого "яйца" может достигать 300 килограммов. Все они имеют разную окраску: черную, желтую, коричневую, темно-синюю, бордовую или серую. Камни "вырастают" из породы в течение трех десятилетий.

Фото: AsiaWire

Наиболее крупные и тяжелые попросту отваливаются, а вместо них через какое-то время появляются новые.

Место считается уникальным, поскольку в других частях горы подобных случаев не наблюдается. Посмотреть на чудо природы приезжают туристы со всего мира. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Фото: с сайта odditycentral.com

Китайцы убеждены, что это божественное явление, поэтому раз в год жители идут к подножию холма, чтобы коснуться священных камней. Некоторые стараются унести "яйца" с собой для привлечения удачи.

Фото: AsiaWire

Ученые отчасти выяснили происхождение феномена. Дело в том, что участок скалы Чан Да Я состоит из известковых пород, которые легко разрушаются. Сама гора Ганденг, в свою очередь, представляет собой плотную массу.

Фото: AsiaWire

Круглые камни тоже очень твердые, поэтому они легко выделяются на фоне рыхлой части скалы. Со временем они появляются на поверхности, как будто гора откладывает яйца.

Но никто пока не смог объяснить, почему камни имеют такую форму и как известняковая секция сохранилась на протяжении 500 миллионов лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/1947597-chto-izvestno-o-zagadochnoy-kitayskoy-skale-kotoraya-otkladyvaet-yaytsa/