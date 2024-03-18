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Новый телесезон стартовал на Almaty TV в преддверии Наурыза

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Логотип Almaty TV
Новый телесезон на Almaty TV. Фото: Almaty TV

В год своего 25-летия Almaty TV радует зрителей стартом нового телесезона. Специально к Наурызу телеканал подготовил яркие и вдохновляющие проекты, передает NUR.KZ со ссылкой на Almaty TV.

Среди проектов, которые подготовил телеканал Almaty TV для казахстанцев, продолжение айтыса "Біржан-Сара ізімен", "Алматы ән қанатында", топовые музыкальные шоу "Жұлдызды караоке-2", "Кешкі Алматы" и другие полюбившиеся программы.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan рассказал о важности приближающегося праздника Наурыз для казахстанцев.

"Наурыз символизирует обновление, и праздновать его нужно тоже по-новому: содержательно, креативно, с внедрением новых отличительных элементов. Уверен, это будет способствовать консолидации общества, укреплению нашей национальной идентичности", - отметил президент РК.

В честь праздника весны и обновления телеканал Almaty также представит большую линейку из кино и анимации отечественного производства. Кроме того, зрителей ждут розыгрыши призов и другие приятные сюрпризы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/holidays/2070261-novyy-telesezon-startoval-na-almaty-tv-v-preddverii-nauryza/

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