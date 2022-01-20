Зачем в Италии сначала строят деревянные пирамиды, а потом сжигают их за одну ночь

Фото: tuscany-villas.it

В Тоскане люди сооружают гигантские пирамиды из дров, а потом сжигают их за несколько часов. Речь идет об одной из красивых традиций под названием "фиакколе". Устраивают обряд в итальянском городке Аббадия-Сан-Сальваторе каждую рождественскую ночь. Ради шоу из факелов и костров сюда специально приезжают туристы, пишет канал TOUR2GO.

В рождественскую ночь жители городка в Италии собираются вместе в центральном районе города и поджигают заранее собранные пирамиды, высота которых достигает 7 метров.

24 декабря примерно в шесть часов вечера загорается первый огромный костер. Церемония называется Benezione del Fuoco, то есть "Благословение огня".

Первое пламя считается священным - специальные люди разносят факелы и поджигают остальные приготовленные пирамиды из дров.

Традиция имеет тысячелетнюю историю, начавшуюся с аббатства, основанного в VIII веке.

Фото: corrierefiorentino.corriere.it

Сейчас, как было и в давние времена, во время праздника по городу ходят певчие. Они останавливаются возле каждого костра и исполняют рождественские песни.

Говорят, что готовиться к этой ночи в городке Аббадия-Сан-Сальваторе начинают с осени, собирая подходящие для строительства "фиакколе" дрова. Потом пирамиды стоят до праздника и никто их не трогает.

Традиция является визитной карточкой города и туристов ждут не только веселые гуляния, но и различные сувениры на память. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Фиакколе" стали общепринятым символом города и всего региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/holidays/1952004-zachem-v-italii-snachala-stroyat-derevyannye-piramidy-a-potom-szhigayut-ih-za-odnu-noch/