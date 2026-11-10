Недосып даже на один час повысил риск стать жертвой интернет-мошенников
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Нейробиологи выяснили, что даже незначительная нехватка сна заметно снижает бдительность сотрудников и подталкивает их к переходу по фишинговым ссылкам, пишет Tech Xplore.
К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне. Исследователи проанализировали поведение более чем 11 000 сотрудников крупной американской организации после весеннего перевода стрелок часов на летнее время в 2026 году, когда люди лишились всего одного часа сна.
В рамках регулярных проверок служба безопасности рассылала работникам учебные поддельные письма, чтобы оценить их устойчивость к сетевым угрозам.
Выяснилось, что в первый рабочий понедельник после перевода часов доля открывших опасные ссылки сотрудников выросла на 13% по сравнению с предыдущей неделей - показатель переходов поднялся с 15,56% до 17,76%.
По словам руководителя научной работы Эйтана Шехтмана, дефицит отдыха приводит к импульсивным решениям и ухудшает оценку рисков в повседневных делах, даже если сам человек не ощущает усталости.
Авторы работы подчеркнули, что подобные сбои внимания несут серьезную финансовую угрозу для бизнеса и частных лиц, особенно на фоне огромных убытков от киберпреступности.
Ученые рекомендовали компаниям усиливать меры защиты и проявлять повышенную осторожность в периоды, когда люди массово недосыпают, включая дни после праздников и перевода часов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2454498-nedosyp-dazhe-na-odin-chas-povysil-risk-stat-zhertvoy-internet-moshennikov/
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