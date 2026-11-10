Ученые зафиксировали рекордно низкую температуру на борту китайской космической станции

Ученые охладили облако атомов рубидия на борту китайской орбитальной станции Тяньгун до рекордно низкой температуры, которая составила 9,7 пикокельвина, пишет Earth.com.

Результат научного эксперимента исследователи опубликовали в журнале Science. В лабораторном модуле станции физики поймали около 20 000 атомов рубидия в лазерные ловушки и охладили их до состояния конденсата Бозе-Эйнштейна.

В этой форме материи охлажденные частицы почти перестают двигаться и начинают действовать синхронно, как один гигантский квантовый объект. Достигнутая температура оказалась всего на 9,7 триллионных долей градуса выше абсолютного нуля, который считается теоретическим пределом холода во Вселенной.

На Земле подобным экспериментам мешает гравитация: как только лазерные ловушки ослабляют для дополнительного охлаждения вещества, тяжелые атомы быстро падают вниз и сталкиваются со стенками камеры.

В условиях космической невесомости исследователям удалось наблюдать за свободным расширением ультрахолодного облака на протяжении семи секунд. Для сравнения, на поверхности планеты аналогичное падение частиц потребовало бы вакуумной башни высотой около 250 метров.

Новое достижение превзошло прежние рекорды охлаждения материи в 38 пикокельвинов, полученный в наземной сбрасываемой башне в Германии, и 52 пикокельвина, зафиксированный на Международной космической станции. Подобные исследования позволяют ученым точнее измерять квантовые эффекты, моделировать свойства сложных материалов и проверять фундаментальные законы физики.

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