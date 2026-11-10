Ученые зафиксировали рекордно низкую температуру на борту китайской космической станции

jitsu gif
МОЯ ЛЕНТА
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Реальные цены
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Техника
  • Бизнес
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
    О проекте
    О нас пишут
    Авторы
    Как мы работаем
    Принципы работы
    Условия пользования
    Правила использования материалов
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Правила комментирования
    Правила проведения розыгрыша
    Редакция
    editor@corp.nur.kz
    Главный офис
    info@corp.nur.kz
    +7 (727) 339 80 38
    Реклама
    +7 (771) 718 52 98
    Вакансии
    vacancy-nur.tilda.ws
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Айгуль Берикова
    Автор

    Ученые зафиксировали рекордно низкую температуру на борту китайской космической станции

    Опубликовано:

    Космическая станция в окне иллюминатора
    Космическая станция в окне иллюминатора: Freepik

    Ученые охладили облако атомов рубидия на борту китайской орбитальной станции Тяньгун до рекордно низкой температуры, которая составила 9,7 пикокельвина, пишет Earth.com.

    Результат научного эксперимента исследователи опубликовали в журнале Science. В лабораторном модуле станции физики поймали около 20 000 атомов рубидия в лазерные ловушки и охладили их до состояния конденсата Бозе-Эйнштейна.

    В этой форме материи охлажденные частицы почти перестают двигаться и начинают действовать синхронно, как один гигантский квантовый объект. Достигнутая температура оказалась всего на 9,7 триллионных долей градуса выше абсолютного нуля, который считается теоретическим пределом холода во Вселенной.

    На Земле подобным экспериментам мешает гравитация: как только лазерные ловушки ослабляют для дополнительного охлаждения вещества, тяжелые атомы быстро падают вниз и сталкиваются со стенками камеры.

    В условиях космической невесомости исследователям удалось наблюдать за свободным расширением ультрахолодного облака на протяжении семи секунд. Для сравнения, на поверхности планеты аналогичное падение частиц потребовало бы вакуумной башни высотой около 250 метров.

    Новое достижение превзошло прежние рекорды охлаждения материи в 38 пикокельвинов, полученный в наземной сбрасываемой башне в Германии, и 52 пикокельвина, зафиксированный на Международной космической станции. Подобные исследования позволяют ученым точнее измерять квантовые эффекты, моделировать свойства сложных материалов и проверять фундаментальные законы физики.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram