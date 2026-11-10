Бренд Ким Кардашьян снял с продажи праздничный календарь после критики

Бренд нижнего белья и одежды Ким Кардашьян предложил покупателям вернуть деньги за праздничный адвент-календарь стоимостью 148 долларов после массовых жалоб на его наполнение, пишет The Straits Times.

Лимитированный набор рекламировали как праздничный сюрприз из 12 ячеек с различными аксессуарами. Однако после распаковки товара клиенты начали массово выражать возмущение в социальных сетях.

Вместо премиальных вещей от известной марки внутри коробки оказались дешевые бытовые мелочи: пластиковые невидимки для волос, простые резинки, повязки на голову из эластичных бретелей для бюстгальтеров, гребни и брелоки с логотипом компании.

Пользователи в сети начали публиковать видеоролики с демонстрацией содержимого набора, сравнивая полученные предметы с содержимым ящиков для хлама или товарами из магазинов фиксированных цен.

Владельцы покупок посчитали реальную себестоимость наполнения во много раз ниже заявленной розничной цены и потребовали объяснений от руководства марки.

В ответ на волну критики представители компании связались с покупателями и предложили компенсацию.

Клиенты получили возможность полностью вернуть потраченные деньги при обратной отправке товара на склад либо оставить коробку себе и получить подарочный сертификат на аналогичную сумму для будущих покупок. Сам товар на официальном сайте марки перевели в статус листа ожидания.

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