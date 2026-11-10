Сотни людей попытались сдвинуть знаменитую скульптуру-боб в США

В Чикаго около 250 человек собрались в Миллениум-парке, чтобы вручную переместить многотонную зеркальную скульптуру Cloud Gate на 18 сантиметров влево, пишет UPI.

Шуточную акцию под названием Push the Bean организовали через социальные сети. Анонимные листовки призывали жителей прийти к арт-объекту в воскресенье днем и дружно толкнуть стальную конструкцию.

Поводом для флешмоба послужил популярный городской интернет-мем о том, что внутри зеркального объекта якобы замурован человек, которого необходимо освободить.

Участники встречи подошли к задаче с юмором: десятки людей одновременно уперлись руками в гладкие бока арт-объекта, пытаясь сдвинуть его с места, пока остальные снимали происходящее на видео.

Скульптура весом 110 тонн не поддалась усилиям собравшихся и осталась неподвижной. Один из присутствующих музыкантов в шутку объявил об успехе, заявив о сдвиге на пару сантиметров, однако позже подтвердил, что гигант не шелохнулся.

Созданная британским скульптором Анишем Капуром и открытая в 2006 году композиция давно стала одной из главных визитных карточек города. Местные власти ранее неоднократно опровергали слухи о людях внутри полой конструкции, но забавный миф продолжает порождать подобные вирусные городские собрания.

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