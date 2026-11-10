Американец с сыном вслепую установили рекорд в настольной игре в США
Опубликовано:
Житель штата Айдахо Дэвид Раш вместе с сыном Питером попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую быструю партию в настольную игру с завязанными глазами, пишет UPI.
Семейный дуэт установил рекорд в популярной детской игре Hungry Hungry Hippos, где участники нажимают на рычажки пластиковых бегемотов и собирают шарики. Напарники надели плотные повязки на глаза, чтобы действовать исключительно на слух и полагаться на мышечную память. Им удалось полностью очистить игровое поле от шариков всего за 7,03 секунды.
Предыдущее мировое достижение в парном разряде составляло 15,57 секунды и принадлежало дуэту из Малайзии. Американец и его сын более чем в два раза улучшили этот результат, опередив прежних рекордсменов более чем на 8 секунд. По словам Дэвида Раша, ключ к успеху заключался не в беспорядочном нажатии на рычаги, а в четко выверенном ритме и синхронной работе обоих участников.
Дэвид Раш известен как серийный рекордсмен, на счету которого сотни официально зарегистрированных титулов. Своими необычными достижениями он привлекает внимание к популяризации точных и инженерных наук среди детей и подростков. Для его сына этот совместный рекорд стал очередным пополнением в копилке семейных достижений.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2454453-amerikanec-s-synom-vslepuyu-ustanovili-rekord-v-nastolnoy-igre-v-ssha/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах