Американец с сыном вслепую установили рекорд в настольной игре в США

Житель штата Айдахо Дэвид Раш вместе с сыном Питером попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую быструю партию в настольную игру с завязанными глазами, пишет UPI.

Семейный дуэт установил рекорд в популярной детской игре Hungry Hungry Hippos, где участники нажимают на рычажки пластиковых бегемотов и собирают шарики. Напарники надели плотные повязки на глаза, чтобы действовать исключительно на слух и полагаться на мышечную память. Им удалось полностью очистить игровое поле от шариков всего за 7,03 секунды.

Предыдущее мировое достижение в парном разряде составляло 15,57 секунды и принадлежало дуэту из Малайзии. Американец и его сын более чем в два раза улучшили этот результат, опередив прежних рекордсменов более чем на 8 секунд. По словам Дэвида Раша, ключ к успеху заключался не в беспорядочном нажатии на рычаги, а в четко выверенном ритме и синхронной работе обоих участников.

Дэвид Раш известен как серийный рекордсмен, на счету которого сотни официально зарегистрированных титулов. Своими необычными достижениями он привлекает внимание к популяризации точных и инженерных наук среди детей и подростков. Для его сына этот совместный рекорд стал очередным пополнением в копилке семейных достижений.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.