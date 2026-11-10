В Нью-Йорке прошел конкурс двойников Элизабет Холмс и Нейтана Филдера
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В Вашингтон-Сквер-парке в Нью-Йорке состоялся совместный конкурс двойников основательницы Theranos Элизабет Холмс и комика Нейтана Филдера, пишет UPI.
Сотни жителей города собрались в манхэттенском парке, чтобы посоревноваться за звание лучших двойников знаменитостей.
Мероприятие приурочили к выходу документального фильма You Can See Everything, в котором Филдер исследовал историю взлета и падения скандально известного стартапа. Картина вызвала новую волну интереса к фигуре предпринимательницы, отбывающей тюремный срок за мошенничество.
Участники подошли к созданию образов с особым вниманием к деталям. Подражатели Холмс выходили на импровизированную сцену в ее фирменных черных водолазках, со светлыми небрежными пучками волос, красной помадой и флаконами для забора крови в руках.
Двойники Филдера копировали его невозмутимое выражение лица, сдержанные темные свитера и прически с проседью.
Победителей определяли зрители с помощью аплодисментов. Подобные конкурсы двойников превратились в заметный тренд для Нью-Йорка после вирусных состязаний двойников актера Тимоти Шаламе. Организаторы вручили авторам самых точных образов памятные призы и символические денежные награды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2454447-v-nyu-yorke-proshel-konkurs-dvoynikov-elizabet-holms-i-neytana-fildera/
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