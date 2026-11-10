Белка застряла в кормушке для птиц, объевшись корма

В английском городе Рединг пожарные провели необычную спасательную операцию, вызволив из ловушки объевшуюся белку, об этом пишет портал UPI.

Случай произошел в графстве Беркшир. В дежурную часть поступило сообщение о попавшем в беду животном возле одного из домов. Прибывший экипаж пожарно-спасательной службы обнаружил грызуна, который забрался внутрь решетчатой птичьей кормушки и не смог выбраться обратно.

Спасатели выяснили, что белка беспрепятственно пролезла между металлическими прутьями, когда была голодной. Однако после плотного обеда зверек заметно прибавил в объемах и намертво застрял при попытке протиснуться наружу. Самостоятельно освободиться из проволочной конструкции он уже не мог.

Сотрудники пожарной части осторожно зафиксировали животное, чтобы оно не поранилось, после чего аккуратно перекусили и отогнули несколько металлических прутьев кусачками. Вся операция по вызволению зверька заняла около семи минут. Убедившись, что пленник не пострадал, пожарные выпустили его обратно в дикую природу.

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