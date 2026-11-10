Ученые выяснили, что улыбаться не всегда полезно

Улыбаться не всегда полезно, выяснили ученые. Искусственная улыбка не улучшает настроение, а вызывает раздражение и злость, пишет SciTechDaily.

К такому выводу пришла команда исследователей во главе с профессором психологии из University of Florida Николасом Коулзом. В эксперименте приняли участие 1174 человека. Добровольцам показывали приятные кадры вроде котят и цветов, а также неприятные сюжеты о кражах и жестоком обращении с животными.

Одну группу участников просили улыбнуться один раз, а другую - повторять это выражение лица 10 раз. Чтобы сымитировать условия сферы услуг, части людей пригрозили штрафом: им заявили, что за отказ улыбаться отнимут 2 доллара из положенной выплаты в 6 долларов.

Опыт показал, что одиночная натянутая улыбка действительно способна немного приободрить человека при просмотре неприятных картинок. Однако положительный эффект быстро исчезал при многократном повторении задачи. Если же к частым улыбкам добавлялась угроза потерять деньги, ощущение счастья падало, а участники начинали испытывать неприкрытый гнев.

Авторы исследования отмечают, что корпоративные требования улыбаться покупателям могут вредить эмоциональному состоянию сотрудников. По мнению ученых, в обществе закрепилась привычка постоянно стремиться к демонстрации радости вместо того, чтобы принимать свои настоящие чувства.

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