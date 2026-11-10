Ученые выяснили, что динозавры питались крупными фруктами задолго до падения астероида

Окаменелости древнего леса возрастом 74 миллиона лет показали, что цветковые растения начали приносить крупные сочные плоды задолго до вымирания гигантских ящеров, пишет SciTechDaily.

Находку сделали в штате Нью-Мексико неподалеку от города Трут-ор-Консекуэнсес. Участок древнего леса длиной более одного километра был погребен под слоем вулканического пепла, который со временем превратился в камень.

Из-за исключительной сохранности растений ученые прозвали это место ботаническими Помпеями. Катастрофа зафиксировала растения в момент их гибели, сохранив структуру доисторических зарослей, плоды, семена и органы размножения.

Долгое время в палеонтологии господствовала гипотеза, согласно которой цветковые растения мелового периода были в основном мелкими и производили крошечные семена размером от пылинки до макового зернышка.

Считалось, что пыльцу и семена тогда переносил преимущественно ветер, а сочные и крупные плоды появились только после гибели динозавров 66 миллионов лет назад, когда млекопитающие начали активно занимать новые природные ниши.

Однако в окаменелостях из Нью-Мексико исследователи обнаружили множество разнообразных плодов размером с современный виноград. По словам авторов работы, для той далекой эпохи это внушительные габариты.

Такие сочные плоды привлекали растительноядных динозавров и ранних млекопитающих, которые поедали мякоть и разносили семена по лесу. Открытие доказывает, что сложные экологические связи между растениями и животными сформировались на миллионы лет раньше, чем предполагала наука.

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