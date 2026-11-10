Ученые выяснили, что динозавры питались крупными фруктами задолго до падения астероида
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Окаменелости древнего леса возрастом 74 миллиона лет показали, что цветковые растения начали приносить крупные сочные плоды задолго до вымирания гигантских ящеров, пишет SciTechDaily.
Находку сделали в штате Нью-Мексико неподалеку от города Трут-ор-Консекуэнсес. Участок древнего леса длиной более одного километра был погребен под слоем вулканического пепла, который со временем превратился в камень.
Из-за исключительной сохранности растений ученые прозвали это место ботаническими Помпеями. Катастрофа зафиксировала растения в момент их гибели, сохранив структуру доисторических зарослей, плоды, семена и органы размножения.
Долгое время в палеонтологии господствовала гипотеза, согласно которой цветковые растения мелового периода были в основном мелкими и производили крошечные семена размером от пылинки до макового зернышка.
Считалось, что пыльцу и семена тогда переносил преимущественно ветер, а сочные и крупные плоды появились только после гибели динозавров 66 миллионов лет назад, когда млекопитающие начали активно занимать новые природные ниши.
Однако в окаменелостях из Нью-Мексико исследователи обнаружили множество разнообразных плодов размером с современный виноград. По словам авторов работы, для той далекой эпохи это внушительные габариты.
Такие сочные плоды привлекали растительноядных динозавров и ранних млекопитающих, которые поедали мякоть и разносили семена по лесу. Открытие доказывает, что сложные экологические связи между растениями и животными сформировались на миллионы лет раньше, чем предполагала наука.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2454402-uchenye-vyyasnili-chto-dinozavry-pitalis-krupnymi-fruktami-zadolgo-do-padeniya-asteroida/
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