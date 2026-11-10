Ученые ввели земному микробу токсины, обнаруженные на Марсе, и он начал размножаться
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Исследователи из Флоридского университета выяснили, что земной микроорганизм способен расти в токсичной и соленой среде, напоминающей условия Марса, пишет Gizmodo.
Биологи проверили выживаемость микроорганизма Haloferax volcanii в экстремальной обстановке. На Земле эти микробы обитают в среде с очень высокой концентрацией соли, схожей с предполагаемыми подповерхностными слоями Красной планеты.
Образцы поместили на 160 дней в бескислородную камеру с низким давлением и избытком углерода. В питательную среду ученые добавили нитраты и перхлораты - токсичные для большинства организмов соли, которые встречаются в марсианском грунте и по действию напоминают отбеливатель.
Опыты показали, что экстремофилы смогли использовать эти химические соединения для поддержания обмена веществ. Микробы не просто выжили при низком давлении, но и начали размножаться, хотя этот процесс шел медленнее, чем в привычных земных условиях. Кроме того, колонии успешно удерживали воду внутри клеток, в том числе благодаря образованию защитных биопленок.
Авторы работы подчеркнули, что созданная симуляция пока не повторяет марсианский климат целиком. В частности, температура в эксперименте составляла около 21 градуса Цельсия, что значительно теплее реальных условий на планете.
Тем не менее, полученные данные подтверждают, что поиски жизни на Марсе стоит расширить и проверять наличие живых бактерий в настоящем времени, а не только искать следы давно вымерших микроорганизмов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2454396-uchenye-vveli-zemnomu-mikrobu-toksiny-obnaruzhennye-na-marse-i-on-nachal-razmnozhatsya/
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