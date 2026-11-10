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    Айгуль Берикова
    Автор

    Турист сунул вейп в пасть квокке ради фото и получил за это штраф

    Опубликовано:

    Квокка
    Квокка. Иллюстративное фото: pexels.com

    Полиция Западной Австралии оштрафовала 29-летнего мужчину на 200 долларов за снимок квокки с электронной сигаретой в пасти, пишет Gizmodo.

    Инцидент произошел 2 ноября 2026 года на острове Роттнест. Мужчина сфотографировал сумчатое животное с зажатым во рту вейпом и выложил снимок в сеть.

    Кадр быстро привлек внимание правоохранителей, после чего нарушителю выписали специальный административный штраф Rottnest Island Authority Infringement. Пока остается неизвестным, пытался ли турист заставить зверька вдохнуть пар или квокка просто укусила предложенное устройство.

    Квокки известны своей доверчивостью к людям и характерной "улыбчивой" мордочкой, однако они строго защищены федеральным и местным законодательством. Прикасаться к этим животным или кормить их строго запрещено.

    За подобные действия туристам грозит немедленное выдворение с острова и штраф в размере 200 долларов, а при серьезных нарушениях природоохранных законов сумма может вырасти до 10 000 долларов. Эксперты напоминают, что безопасным считается только наблюдение или быстрое фото с дистанции, когда зверек сам спокойно приближается и не испытывает стресса.

    Случай вызвал резкое осуждение местных властей. Премьер Западной Австралии Роджер Кук заявил, что глубоко возмущен произошедшим, и напомнил о недавнем судебном процессе над подростками, издевавшимися над черными лебедями в том же регионе.

    По словам зоозащитников, попытки использовать диких животных ради вирусного контента в соцсетях не только нарушают закон, но и подвергают риску здоровье уязвимых сумчатых.

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