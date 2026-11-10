Ученые наконец-то выяснили, почему люди любят горький кофе

Нейробиологи открыли медленный дофаминовый механизм связи кишечника и мозга, объясняющий, почему горький кофе со временем начинает приносить удовольствие и формирует тягу к вкусу, пишет ScienceDaily.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) обнаружили неизвестный ранее дофаминовый путь между пищеварительной системой и головным мозгом, который отвечает за формирование любви к изначально неприятным вкусам, включая горечь черного кофе. Результаты фундаментального исследования группы под руководством профессора Закари Найта и Джеймса Гроува опубликованы в научном журнале Nature. Открытие показывает, как мозг постепенно перестраивает пищевые предпочтения под влиянием питательных веществ и стимуляторов.

Обычно дофаминовый всплеск связывают с быстрой реакцией на визуальные или вкусовые триггеры, возникающей за секунды. Однако авторы выяснили, что существует медленный механизм: когда пища попадает в желудок, рецепторы фиксируют нутриенты и в течение нескольких минут посылают сигнал в переднюю базолатеральную миндалину мозга (BLA). В опытах на мышах прямое введение питательных веществ в желудок вызвало длительный выброс дофамина в этом отделе. Отключение открытого пути лишало грызунов способности связывать вкус с калориями, тогда как искусственная активация заставляла их предпочитать даже некалорийные вкусы.

Снимки МРТ и ПЭТ подтвердили наличие аналогичной реакции у людей: выброс нейромедиатора происходит преимущественно в левом полушарии миндалины. Как пояснили авторы, когда мозг связывает горечь кофе с бодрящим действием кофеина, напиток начинает казаться вкусным. В перспективе это позволит целенаправленно корректировать нездоровые пищевые привычки.

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