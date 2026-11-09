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    Айгуль Берикова
    Автор

    Воздух в Дели после праздника Дивали ухудшился до опасного уровня

    Опубликовано:

    Празднование Дивали
    Празднование Дивали. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Качество воздуха в индийской столице резко упало утром в понедельник, а индекс загрязнения в ряде районов достиг отметки 404 единиц, пишет The Times of India.

    Плотный слой токсичного смога окутал столицу и прилегающие территории сразу после празднования Дивали. По данным Центрального совета по контролю за загрязнением, общий индекс качества воздуха перешагнул критический порог и перешел в опасную категорию.

    В утренние часы видимость на столичных дорогах сильно снизилась, а датчики на ключевых станциях мониторинга зафиксировали рекордные значения загрязнения.

    Хуже всего ситуация сложилась в центральных кварталах города. Так, на мониторинговой станции в районе развязки ITO приборы показали 406 пунктов уже к раннему утру.

    В районе Раджив Чоук концентрация вредных веществ достигла 381 единицы, а в окрестностях Саут Экстеншн показатель составил 360 пунктов, что соответствует очень плохому уровню качества атмосферы. Причиной резкого скачка стало массовое использование пиротехники во время празднований, которое совпало с сезонным сжиганием стерни на полях соседних штатов.

    Городские власти ввели третий этап плана экстренного реагирования на загрязнение воздуха. Этот режим предусматривает жесткие ограничения на строительные работы, запрет на въезд старых дизельных грузовиков и усиленное увлажнение магистралей для подавления пыли.

    В то же время в Мумбаи обстановка оказалась значительно мягче: благодаря переходу жителей на экологичные петарды утренний индекс там удержался на отметке 170 пунктов.

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