Сильные ливни более чем в два раза ускорили движение ледника на Аляске

Обильные осадки способны более чем вдвое увеличивать скорость перемещения пульсирующих ледников за счет роста подледного давления, пишет Phys.org.

К такому выводу пришла группа геофизиков, изучив динамику ледника Сит-Куса, также известного как ледник Тернера. Ученые проанализировали данные GPS-датчиков и метеорологические сводки во время активной фазы подвижки и в период покоя.

Выяснилось, что в фазе резкого ускорения более половины сильных дождей вызывали всплески скорости. В среднем ускорение продолжалось около 66,5 часа, а скорость движения ледовой массы достигала пиковых 7,5 метра в сутки, что превысило базовые показатели на 116%.

Во время фазы покоя реакция льда на дожди оказалась еще более резкой в процентном выражении. Хотя абсолютная прибавка в скорости составила около 1,5 метра в сутки, а сам период ускорения длился порядка 33 часов, темп смещения ледника возрастал на 251%.

Исследователи объясняют этот эффект тем, что талая и дождевая вода проникает к ложу ледника быстрее, чем подледная дренажная система успевает ее отводить. Скопившаяся вода создает высокое давление, приподнимает многотонную толщу льда и снижает силу трения о горные породы.

Авторы работы также отметили, что затяжные и мощные ливни способны временно расширять каналы стока, замедляя ход ледника, однако в течение двух недель система возвращается в исходное состояние. Полученные данные помогут ученым точнее прогнозировать поведение пульсирующих ледников и общую потерю ледовой массы в условиях меняющегося климата.

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