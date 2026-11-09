Альбом Майкла Джексона Thriller поднялся на второе место чарта Billboard

Легендарный альбом Майкла Джексона Thriller совершил резкий рывок в американском хит-параде Billboard 200 на фоне празднования Хэллоуина, пишет Billboard.

Пластинка переместилась с тринадцатой строчки сразу на вторую. Для культовой работы музыканта этот результат стал лучшим за более чем сорок лет. В последний раз альбом занимал столь высокую позицию весной 1984 года, когда завершилась его рекордная 37-недельная серия на вершине национального чарта.

Традиционный интерес к пластинке подстегнул сезонный всплеск прослушиваний заглавного трека во время осенних праздников. При этом релиз стабильно удерживает сильные позиции в рейтингах на протяжении года благодаря выходу биографического фильма о певце и постоянному интересу слушателей к его каталогу.

Релиз Thriller состоялся в конце 1982 года. Работа по-прежнему удерживает статус самого продаваемого студийного альбома в истории музыки, регулярно возвращаясь в лидеры продаж и стриминга.

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