Сын Арнольда Шварценеггера вошел в пятерку лучших на дебютном турнире по бодибилдингу

Внебрачный сын легендарного культуриста Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна занял пятое место на престижных соревнованиях по натуральному бодибилдингу в Калифорнии, пишет People.

Для 29-летнего спортсмена выступление на кубке INBA PNBA Pro/Am World Cup в городе Эль-Сегундо стало первым выходом на сцену в статусе профессионала.

Он соревновался в открытой категории Classic Physique, где участники демонстрируют гармоничные пропорции тела без применения запрещенных стимулирующих препаратов. Заняв пятую строчку, атлет выполнил главную задачу, которую ставил перед собой накануне старта.

Баэна признался, что остался доволен своей физической формой, но уже видит зоны для дальнейшего прогресса. По словам спортсмена, для будущих побед ему необходимо добавить мышечных объемов в области рук и бедер, а также улучшить общую рельефность тела. При этом он подчеркнул, что намерен и дальше выступать исключительно в натуральном дивизионе.

Свой путь в бодибилдинге Джозеф начал с подарка знаменитого отца - книги "Энциклопедия современного бодибилдинга". Весной спортсмен успешно дебютировал на любительских турнирах, завоевав профессиональную карту, а теперь закрепил свой статус среди опытных культуристов.

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