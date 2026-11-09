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    Айгуль Берикова
    Автор

    Музыкант круизного лайнера упал за борт и провел в открытом море девять часов

    Опубликовано:

    Море
    Море. Иллюстративное фото: pexels.com

    Музыкант круизного лайнера упал за борт в открытое море, провел в воде девять часов и выжил благодаря местным рыбакам, которые случайно заметили его на рассвете, пишет People.

    Инцидент произошел ночью во время рейса в открытых водах. Пианист судна выпал за ограждение палубы при невыясненных обстоятельствах. Пропажу артиста экипаж обнаружил далеко не сразу, из-за чего поисковые службы судна не смогли оперативно установить точный район происшествия.

    Все это время мужчина держался на поверхности воды без спасательного жилета. По словам спасателей, выжить ему помогли самообладание, спокойное состояние моря и относительно теплая вода, позволившая избежать мгновенного переохлаждения организма.

    Спустя девять часов обессилевшего музыканта обнаружил экипаж небольшого рыболовецкого судна, проходившего неподалеку. Рыбаки подняли пострадавшего на борт, оказали первую помощь и передали службе береговой охраны. Мужчину доставили в больницу, медики оценивают его состояние как стабильное.

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