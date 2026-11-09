Британец пробежал милю и собрал четыре кубика Рубика за пять минут (видео)
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Британский спидкубер Джордж Шоли установил новый мировой рекорд, пробежав полную милю и решив четыре кубика Рубика чуть более чем за пять минут, пишет UPI.
Всю дистанцию с четырьмя собранными кубиками британец преодолел за 5 минут и 9,25 секунды. Чтобы точно уложиться в рамки мили, финальный круг сделали немного длиннее предыдущих трех.
Самой быстрой оказалась третья головоломка: на нее рекордсмен потратил всего 8,5 секунды, пробежав следующий за ней круг за 70 секунд.
К испытанию Шоли целенаправленно готовился почти два месяца, совмещая интервальные спринты с развитием моторики пальцев.
Для него это уже не первое подобное достижение: ранее он отметился суточным марафоном сборки головоломок и пробежал классический Лондонский марафон, решив на ходу сотни кубиков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2453877-britanec-probezhal-milyu-i-sobral-chetyre-kubika-rubika-za-pyat-minut-video/
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