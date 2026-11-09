NASA объявило набор астронавтов для жизни и работы на Луне

Американское космическое агентство начало поиск кандидатов, которые примут участие в лунной программе Artemis и помогут подготовить первые пилотируемые полеты на Марс, пишет Gizmodo.

Новобранцы пройдут специальную подготовку для высадки и выполнения задач на лунной поверхности. Агентство планирует привлечь их к созданию постоянной базы на спутнике Земли.

Претендовать на участие в программе могут только граждане США со степенью магистра в области точных, естественных или технических дисциплин, включая биологию, компьютерные науки или инженерию. Прием заявок на сайте ведомства продлится менее месяца и завершится 3 декабря 2026 года, а окончательный список будущих покорителей космоса утвердят в конце 2027 года.

Параллельно NASA решает вопрос доставки необходимого оборудования и грузов на лунную поверхность. Агентство открыло конкурс на контракты в рамках второй фазы программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Их общая стоимость может составить до 10 миллиардов долларов на протяжении десяти лет.

Заявки на конкурс подали восемь частных аэрокосмических предприятий, в список которых вошли SpaceX, Blue Origin и Lockheed Martin Space. Победители тендера займутся сборкой и эксплуатацией посадочных аппаратов, предназначенных для доставки научного оборудования и тяжелой техники. Корпорация Boeing в конкурсе не участвует из-за проблем с кораблем Starliner.

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