Ученые выяснили, почему древние люди не селились у озер в крупнейшей песчаной пустыне мира

В пустыне Руб-эль-Хали не нашли следов стоянок древних людей у пересохших озер из-за отсутствия камня для орудий труда, пишет ScienceAlert.

Международная группа исследователей преодолела около 1500 километров по песчаной пустыне Руб-эль-Хали на Аравийском полуострове, изучая высохшие водоемы плейстоцена. В периоды влажного климата, примерно 122-67 тысяч лет назад, на месте песчаных дюн возникали временные зеленые коридоры и пресноводные озера, которые привлекали животных и должны были служить стоянками для первобытных охотников, мигрировавших из Африки в Азию. Следы озерных отложений ученые зафиксировали в 55 из 125 обследованных точек, однако человеческих следов там не оказалось.

Как пояснил геоархеолог Рудольф Дельмур из Венского университета в Австрии, исследователи осмотрели десятки древних берегов, но не обнаружили ни одного рукотворного предмета. Причиной стало геологическое строение центрального бассейна пустыни: карбонатные и эвапоритовые породы совершенно не подходили для раскалывания и создания наконечников или скребков. Месторождения твердого сырья исследователи выявили лишь в 10 точках на внешних границах пустыни. Без возможности делать оружие и инструменты люди не могли оставаться у пресной воды надолго.

Созданная учеными климато-геологическая модель показала, что около 57% территорий древней Аравии, обеспеченных водой, были лишены подходящего камня. Археолог Эмануэле Канчелльери из Университета Алгарве в Португалии подчеркнул важность полевой проверки гипотезы. Первобытные популяции оказались привязаны к каменным месторождениям точно так же, как к воде. Поэтому "Зеленая Аравия" представляла собой каменный архипелаг, где зоны обитания людей диктовались не только наличием озер, но и твердой породы.

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