Ядерный взрыв может спасти Землю от опасного астероида, но эффективность удара зависит от его формы

Неправильный выбор стороны для ядерного взрыва снижает эффективность отклонения астероида почти в пять раз из-за сложного рельефа поверхности, выяснили ученые Сандийских национальных лабораторий, пишет ScienceDaily.

Ядерный подрыв считается одним из наиболее перспективных методов планетарной обороны: мощная вспышка рентгеновского излучения испаряет часть породы на поверхности космического тела, создавая реактивную тягу для изменения его траектории. Однако в исследовании, опубликованном в журнале Icarus, физики доказали, что форма объекта способна стать решающим фактором между спасением и катастрофой. В отличие от идеальных сфер, реальные астероиды обладают сложным рельефом с впадинами, хребтами и асимметричными выступами.

Физики под руководством Нейтана Мура создали компьютерную модель отклонения астероидов, объединив алгоритмы ALEGRA и SPARTA. Новый программный комплекс работает в 1600 раз быстрее прежних аналогов. Он позволяет загружать точные трехмерные снимки небесных тел и рассчитывать тепловые карты испарения вещества, параметры импульса, разрушение пород и вращение объекта. Прежние модели были слишком требовательны к мощностям суперкомпьютеров и не учитывали неровности.

Моделирование показало колоссальную чувствительность к точке воздействия. При облучении с одной стороны скорость астероида менялась на 3,9 миллиметра в секунду, а при взрыве с другого направления - всего на 0,8 миллиметра в секунду, что дает пятикратную разницу. Скорость вращения объекта при смене угла атаки и вовсе различалась в 17 раз. В реальных условиях ошибка в расчетах грозит либо недостаточным смещением орбиты, либо расколом гиганта на опасные обломки. Для успешной миссии астрономам потребуется заранее получить детальную форму тела и направить заряд с ювелирной точностью.

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