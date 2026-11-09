Красивые снимки полезных блюд в соцсетях способны конкурировать с фастфудом, доказали исследователи

Эстетичные фотографии полезных блюд могут успешно конкурировать с привлекательными изображениями фастфуда и мотивировать подростков выбирать здоровую еду, выяснили ученые из Индии, пишет News Medcial.

Исследователи из Национального института питания в городе Хайдарабад (ICMR-NIN) опубликовали результаты научной работы в журнале BMC Public Health. Авторы проекта - Тавлин Каур, Арчана Конапур, Тхирупатхи Редди Мокалла и СуббаРао М. Гавараварапу - провели эксперимент с участием 203 индийских подростков. Ученые решили проверить, способен ли так называемый фудпорн работать на пользу правильного питания в цифровой среде.

Участникам исследования в течение 15 дней демонстрировали специально созданные публикации в социальной сети Instagram. Фотографии полезных блюд, среди которых были просяная каша и салат из нута, оформляли так же ярко, аппетитно и эстетично, как популярные сетевые снимки бургеров и десертов. Подростки признались, что ключевыми факторами привлекательности кадров стали насыщенный цвет, текстура, подача, симметрия, форма и блеск продуктов на тарелке.

Эксперимент подтвердил: яркая визуальная подача полезных продуктов формирует у подростков устойчивое желание выбрать именно эту пищу. При этом тинейджеры обращали значительно больше внимания на саму картинку, чем на подписи с описанием питательной ценности. По словам директора института Бхарати Кулкарни, привлекательный визуальный контент в соцсетях, меню кафе и школьных столовых может стать эффективным инструментом популяризации здорового рациона.

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