Фантастический боевик "Годзилла: Минус ноль" возглавил прокат США с рекордными 31,6 млн долларов
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Японский фильм "Годзилла: Минус ноль" режиссера Такаси Ямадзаки показал лучший старт в истории среди игровых картин на иностранном языке в США, опередив мультфильм "Кот в шляпе", пишет Variety.
Фантастический блокбастер "Годзилла: Минус ноль" триумфально возглавил американский кинопрокат по итогам дебютных выходных. По данным отраслевого издания Variety, продолжение оскароносного хита заработало в кинотеатрах Северной Америки 31,6 миллиона долларов. Этот показатель обеспечил фильму рекордный премьерный уик-энд в категории игровых полнометражных картин на иностранном языке на территории Соединенных Штатов.
Мировые сборы ленты кинокомпании Toho превысили самые смелые прогнозы аналитиков, достигнув отметки в 63 миллиона долларов. За пределами североамериканского континента новинка принесла прокатчикам 31,4 миллиона долларов. Стартовый результат сиквела почти в три раза превзошел достижения первой части: оригинальный фильм "Годзилла: Минус один", вышедший в 2023 году, собрал за первые домашние выходные лишь 11,4 миллиона долларов. Постановщиком и автором визуальных эффектов проекта вновь выступил режиссер Такаси Ямадзаки. Действие новой истории разворачивается спустя два года после событий предыдущей картины в восстанавливающейся послевоенной Японии.
Главный конкурент выходных, анимационный проект студии Warner Bros. Pictures Animation "Кот в шляпе", стартовал существенно слабее ожиданий продюсеров. Экранизация знаменитой сказки Доктора Сьюза с бюджетом в 92 миллиона долларов смогла заработать на старте в домашнем прокате только 20 миллионов долларов. Главного героя в анимационной картине озвучил комедийный актер Билл Хейдер. Третью строчку чарта заняла драма "Мальчик-барабанщик", добавившая в свою копилку 9,3 миллиона долларов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2453742-fantasticheskiy-boevik-godzilla-minus-nol-vozglavil-prokat-ssha-s-rekordnymi-31-6-mln-dollarov/
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