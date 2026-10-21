Огромную ковбойскую шляпу длиной 14 метров представили в Техасе

Представители Книги рекордов Гиннесса официально зарегистрировали гигантскую скульптуру ковбойской шляпы в американском штате Техас, пишет UPI.

Инсталляцию установили на автодроме Circuit of the Americas в Остине в сотрудничестве с брендом одежды Tecovas. Скульптура представляет собой точную увеличенную копию классической модели Cattleman. Размеры объекта составляют около 13 метров в ширину, 14,3 метра в длину и 5,2 метра в высоту.

Каркас гигантского головного убора выполнен из стали, а внешняя часть изготовлена из стеклопластика и пенопласта. Конструкция повторяет цвет и текстуру оригинала, а также украшена лентой, стальным декоративным подковообразным кулоном и фирменным тиснением с контуром гоночной трассы.

Скульптуру установили накануне этапа гонок Формулы-1. В отличие от временных построек, огромная ковбойская шляпа останется на автодроме в качестве постоянного объекта. Внутри инсталляции обустроили полноценный бар для посетителей комплекса.

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