Грабители украли коллекционные карточки Pokemon на миллион долларов

В Калифорнии неизвестные похитили из грузовика службы доставки FedEx партию коллекционных карточек Pokemon и спортивных карточек стоимостью около 1 миллиона долларов, пишет People.

Преступление произошло в городе Торранс неподалеку от Лос-Анджелеса. По данным местной полиции, злоумышленники проникли в припаркованный грузовик доставки и вынесли коробки с редкими коллекционными предметами. Правоохранители пока не раскрывают подробности того, как именно ворам удалось вскрыть фургон незамеченными.

Похищенная партия предназначалась для отправки на аукционы и частным коллекционерам. В полицию обратился владельцев груза, который оценил общую стоимость украденных карточек почти в миллион долларов. Среди них находились редчайшие экземпляры, представляющие особую ценность для рынка коллекционирования.

Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения в районе происшествия и пытаются установить личности подозреваемых. Полицейские также обратились к профильным коллекционерам и владельцам специализированных магазинов с просьбой сообщать о попытках сбыта крупной партии ценных карточек без подтверждающих документов.

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