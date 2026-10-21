Куриный наггетс, Барсук и Мороженое: стали известны самые популярные клички животных в США

Сервис для владельцев домашних животных Rover опубликовал ежегодный отчет о самых популярных кличках кошек и собак. Самым трендовой для кошек в США стала кличка Куриный наггетс, пишет People.

Специалисты компании составили рейтинг на основе данных миллионов пользователей, зарегистрированных на платформе с августа по октябрь. Эксперты отметили, что хозяева питомцев все чаще вдохновляются едой и поп-культурой.

В категории кошачьих имен стремительный рост показала кличка Куриный наггетс, за которой следуют Чудо, Барсук, Мороженое и Гектор. Среди собак самым быстрорастущим именем стало Руми, поднявшись в рейтинге на 71% благодаря популярным анимированным персонажам. В число лидеров у собак также вошли Люми, Мело, Бенито и Даки.

При этом список самых традиционных и массовых кличек остается стабильным. Самыми частыми именами для котов стали Майло и Луна, а среди собак первенство удерживают Чарли и Луна. На выбор имен также заметно повлияли премьеры фильмов и мюзиклов, включая персонажей Эльфи из Злой и Муфаса из Короля Льва.

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