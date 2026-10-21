Археологи нашли скелет неандертальца возрастом 75 000 лет с раной от копья в сердце

Ученые Кембриджского университета нашли на скелет возрастoм 75 тысяч лет со смертельным ранением в область сердца, сообщает портал SciTechDaily.

Археологи извлекли почти целую левую лопатку неандертальца из пещеры Шанидар в Иракском Курдистане. В тонкой кости исследователи обнаружили круглое отверстие диаметром 15 миллиметров с характерными сколами, которые обычно оставляет выходящее из тела оружие.

Компьютерное моделирование и анализ мелких костных осколков показали, что деревянное копье вошло в левую часть груди сверху вниз, пробило легкое с артериями и прошла навылет через лопатку. Форма повреждения указывает именно на заточенное дерево, поскольку каменный наконечник оставил бы ровный или угловой срез.

Погибший взрослый неандерталец, получивший у ученых имя Шанидар A, умер в возрасте около 45 лет. Исследователи считают, что удар мог быть преднамеренным "выстрелом" в сердце, хотя полностью исключить несчастный случай на охоте нельзя.

Это повреждение стало самым древним известным доказательством смертельного нападения с применением деревянного копья в истории человеческого рода. При этом у того же индивида нашли сросшийся перелом зуба со следами зубного камня: после тяжелой травмы лица он прожил еще минимум год, что было бы невозможно без заботы соплеменников, кормивших его мягкой пищей.

Находка наглядно показывает двойственность жизни древних людей, сочитавшую жестокость и милосердие. Останки Шанидара A лежали на самом нижнем уровне уникального погребального комплекса под защитой крупного валуна.

В этом месте шириной и длиной всего около одного метра неандертальцы регулярно хоронили своих сородичей на протяжении многих лет, что подтверждает наличие у них ритуальных традиций и сложного поведения.

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