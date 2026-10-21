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    Айгуль Берикова
    Автор

    Огромный астероид врезался в Северное море, вызвав цунами высотой 100 метров

    Опубликовано:

    Астероид
    Астероид. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Астероид диаметром 160 метров врезался в дно Северного моря около 43-46 миллионов лет назад и вызвал цунами высотой более 100 метров, пишет ScienceDaily.

    Геологи под руководством Юисдена Николсона из Университета Хериот-Уатт разрешили многолетний спор о природе кратера Сильверпит. Объект диаметром три километра расположен под 700-метровой толщей донных отложений в 130 километрах от побережья Англии.

    Его нашли еще в 2002 году, но долгое время считали результатом движения соляных пластов или провала из-за вулканизма.

    Подтвердить космическое происхождение удалось благодаря сейсмической съемке высокого разрешения и микроскопическому анализу пород из нефтяной скважины. В образцах обнаружили кристаллы деформированного кварца и полевого шпата, которые образуются исключительно при колоссальном ударном давлении.

    Моделирование показало, что небесное тело упало под плоским углом с запада. Удар выбросил столб из воды и горных пород на высоту 1,5 километра, после чего обрушившаяся масса воды породила гигантскую волну.

    Открытие Сильверпита особенно ценно для науки, так как на Земле известно лишь около 33 подводных ударных кратеров. Из-за движения тектонических плит и эрозии большинство подобных следов уничтожается, а сохранившаяся структура позволит лучше изучить последствия падения астероидов в океан.

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    Огромный астероид врезался в Северное море, вызвав цунами высотой 100 метров

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