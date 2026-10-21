Spotify удалил из рекомендаций пользователей более 50 млн песен, созданных ИИ

Стриминговый сервис Spotify исключил из персональных рекомендаций пользователей более 50 миллиона сгенерированных и спамовых композиций, продвигая треки реальных музыкантов, пишет Gizmodo.

Стриминговый сервис Spotify обновил алгоритмы рекомендаций для борьбы с низкокачественной музыкой, созданной искусственным интеллектом. В рамках этой программы компания также полностью удалила с платформы свыше 75 миллионов спам-треков, авторы которых систематически нарушали правила сервиса.

Причиной масштабной чистки стали жалобы слушателей. Специалисты компании проанализировали треки, которые пользователи чаще всего проматывали или отмечали как нежелательные, и подтвердили их искусственное происхождение.

Чтобы отсеивать подобный контент, платформе пришлось задействовать комплексные фильтры: проверять метаданные, паттерны загрузок, отклики аудитории и сторонние инструменты обнаружения ИИ.

Музыкальная индустрия сталкивается с массовой генерацией песен, которые создаются ради накрутки прослушиваний и незаконного получения роялти. В ответе на эти уловки Spotify уже установил порог в 1000 прослушиваний в год для получения выплат и начал маркировать профили сгенерированных ИИ-исполнителей, защищая доходы реальных авторов.

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