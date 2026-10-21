Американец нашел возле банкомата сумку со 128 тыс. долларов и отдал их полиции

Житель штата Техас обнаружил возле банкомата сумку с крупной суммой денег и чеками, после чего сразу же вызвал сотрудников правоохранительных органов, пишет Good News Network.

Мужчина, работающий парикмахером в городе Льюисвилл, вместе со своей спутницей заметил оставленный пакет прямо на банкомате. Внутри находилось 128 514 долларов наличными, а также малая сумка с 19 чеками. Не раздумывая, честный гражданин связался с местным отделением полиции и передал находку прибывшему на место офицеру.

Изначально мужчина попытался выяснить принадлежность денег в расположенном неподалеку ресторане, однако там подтвердили, что средства им не принадлежат. Прибывшие полицейские пересчитали купюры вручную и с помощью специального счетчика, убедившись, что сумма совпадает с чеком из сумки до последнего доллара.

Как выяснили следователи, деньги и чеки принадлежали Bank of America. Инкассатор компании Brinks отремонтировал банкомат и случайно забыл забрать пакет с наличностью. Представители полиции заявили, что намерены провести закрытую церемонию и наградить честного жителя города.

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