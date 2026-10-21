Американец нашел возле банкомата сумку со 128 тыс. долларов и отдал их полиции
Опубликовано:
Житель штата Техас обнаружил возле банкомата сумку с крупной суммой денег и чеками, после чего сразу же вызвал сотрудников правоохранительных органов, пишет Good News Network.
Мужчина, работающий парикмахером в городе Льюисвилл, вместе со своей спутницей заметил оставленный пакет прямо на банкомате. Внутри находилось 128 514 долларов наличными, а также малая сумка с 19 чеками. Не раздумывая, честный гражданин связался с местным отделением полиции и передал находку прибывшему на место офицеру.
Изначально мужчина попытался выяснить принадлежность денег в расположенном неподалеку ресторане, однако там подтвердили, что средства им не принадлежат. Прибывшие полицейские пересчитали купюры вручную и с помощью специального счетчика, убедившись, что сумма совпадает с чеком из сумки до последнего доллара.
Как выяснили следователи, деньги и чеки принадлежали Bank of America. Инкассатор компании Brinks отремонтировал банкомат и случайно забыл забрать пакет с наличностью. Представители полиции заявили, что намерены провести закрытую церемонию и наградить честного жителя города.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2445669-amerikanec-nashel-vozle-bankomata-sumku-so-128-tys-dollarov-i-otdal-ih-policii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах