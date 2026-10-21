Мужчина сделал предложение девушке после удара молнии

Американец Ник Бродерик сделал предложение своей девушке Еве после того, как она дважды запустила его сердце после удара молнии, пишет Good News Network.

Инцидент произошел во время похода пары по лесному заповеднику Кеттл-Морейн в штате Висконсин. По дороге к парковке начался сильный дождь, и за два мили до машины Ева пошутила, спросив, что они будут делать в случае удара молнии. Практически сразу после этого в соседнее дерево попал разряд, а прошедший по земле ток задел обоих молодых людей.

Девушка оказалась на земле от боли, а повернувшись к партнеру, увидела, что тот не дышит, синеет и лежит с полуоткрытыми глазами. Ева сразу вызвала спасателей и приступила к сердечно-легочной реанимации.

Из-за плохой связи и отсутствия точных координат поисковая служба добралась до пары только через 50 минут. Все это время девушка продолжала реанимацию и смогла дважды запустить остановившееся сердце возлюбленного.

Ника доставили в больницу, где он провел три дня. Мужчина отделался повреждением сухожилия и незначительной потерей слуха на одно ухо. Сразу после выписки из клиники он сделал Еве предложение, осознав, что обязан ей жизнью. Пара сыграла свадьбу спустя неполный год после происшествия.

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