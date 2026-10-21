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    Ученые обнаружили причудливого юрского "кальмара", не похожего ни на что ранее виденное

    Опубликовано:

    Кальмар
    Кальмар. Иллюстративное фото: pexels.com

    В штате Вайоминг палеонтологи обнаружили окаменелости древнего родственника кальмара необычной бочкообразной формы, пишет ScienceDaily.

    Международная группа ученых из США, Великобритании и Новой Зеландии, включая Дина Ломакса из Манчестерского университета, описала новый вид вымерших белемнитов. Доисторическое животное получили название Wyoteuthis linsterorum. Окаменелости возрастом около 160 миллионов лет были найдены в геологической формации Сандэнс на территории штата Вайоминг. Результаты исследования опубликованы в журнале "Papers in Palaeontology".

    В отличие от большинства белемнитов, имевших узкий пулеобразный внутренний скелет шириной 1-2 сантиметра, внутренний ростр нового вида достигал 10 сантиметров в длину и рекордных 6 сантиметров в ширину. Общая длина живого моллюска вместе с щупальцами составляла около 60 сантиметров. Компьютерная томография показала, что животное принадлежало к древнему семейству мегатеутидид, которое ученые ранее считали давно вымершим к тому моменту юрского периода.

    Специалист по белемнитам Алексей Ипполитов из Университета Виктории в Веллингтоне предположил, что крупные размеры помогали Wyoteuthis linsterorum охотиться на более мелких сородичей рода Pachyteuthis. Повод для описания нового вида дали два редких образца: первый нашел Буркхард Поль в конце 1990-х годов, а второй — коллекционер Клифф Линстер около города Тен-Слип в 2019 году. Обе окаменелости сейчас выставлены в Центре динозавров Вайоминга в городе Термополис.

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    Ученые обнаружили причудливого юрского "кальмара", не похожего ни на что ранее виденное

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