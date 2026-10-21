Астрономы раскрыли новые тайны первых пяти минут существования Вселенной

Ученые снизили погрешность измерений первичного гелия до 0.5%, что поможет проверить Стандартную модель физики, пишет ScienceDaily.

Международная группа исследователей, включая ученых из Миннесотского университета в Миннеаполисе и Сент-Поле и Университета штата Огайо, совершила прорыв в прецизионной космологии. С помощью Большого бинокулярного телескопа астрономы измерили количество гелия, образовавшегося в первые пять минут после Большого взрыва, с погрешностью всего 0.5%. Это в три раза точнее всех предыдущих оценок. Результаты работы представлены в пяти статьях в журнале "The Astrophysical Journal".

Для достижения такой точности команда провела 130 часов наблюдений, изучив 15 малых и удаленных галактик с первозданным химическим составом. Эти объекты практически не подверглись химической эволюции за 13.8 миллиарда лет и сыграли роль космических "капсул времени". Применив спектрографы MODS, созданные в Университете штата Огайо, ученые одновременно проанализировали более 10 спектральных линий гелия и 15 линий водорода, что позволило устранить мелкие источники ошибок.

По словам профессора Миннесотского университета Эвана Скиллмана, точные данные о первичном гелии дают мощный инструмент для проверки Стандартной модели физики и расчета количества семейств нейтрино во ранней Вселенной. Профессор Ричард Погге из Университета штата Огайо добавил, что на разработку спектрографов ушло 12 лет, и они успешно справились с задачей фундаментального значения.

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