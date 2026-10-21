Утерянная рукопись Шредингера раскрыла неожиданный поворот в квантовой физике

Австрийский архив сохранил неизвестную работу одного из создателей квантовой теории, оспаривающую доказательства невозможного, пишет ScienceAlert.

Историк физики Флавио Дель Санто из Женевского университета обнаружил в библиотеке в Австрии трехстраничную неопубликованную рукопись Эрвина Шредингера, написанную в конце 1944 года. Документ под названием "Крах детерминизма" содержит математический контраргумент к утверждениям ученых Эдмунда Тейлора Уиттекера и Сатьендры Ната Бозе, которые заявляли об окончательном отказе от идеи детерминизма в физике.

В своей работе Шредингер опроверг пример Уиттекера о фотонах и поляризаторе. Уиттекер утверждал, что если бы фотон нес скрытую инструкцию, то смена угла поляризатора делала бы ее бесполезной. Шредингер доказал, что скрытая переменная может принимать диапазон значений от нуля до единицы, и создал математическую модель, описывающую дальнейшее поведение частиц без обязательной случайности.

При этом Шредингер не пытался доказать непреложность детерминизма, а лишь защищал сам шанс его существования. Физик отмечал, что доказательства и логика никогда не смогут окончательно опровергнуть ни детерминистский, ни индетерминистский взгляды. Сам Шредингер еще в 1920-х годах считал законы природы фундаментально статистическими и называл классический детерминизм философским предрассудком. Рукопись осталась неопубликованной, вероятно, из-за появления схожей модели физика Генриха Пельцера. Работа Дель Санто размещена на сервере препринтов arXiv.

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