Краснокнижное речное животное попало в объектив фотоловушки на Чарыне (видео)

В Чарынском национальном парке фотоловушка запечатлела среднеазиатскую речную выдру, занесенную в Красную книгу Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Редкую речную выдру удалось зафиксировать на территории Чарынского государственного национального природного парка. Животное попало в объектив фотоловушки, установленной в естественной среде обитания.

"Речная выдра - редкое млекопитающее, жизнь которого тесно связана с водной средой. Она обитает преимущественно вдоль рек и других водоемов. Сохранение естественного состояния этих территорий имеет большое значение для существования вида.

"Кадры, полученные с помощью фотоловушки, позволяют специалистам наблюдать за жизнью выдры в естественной среде, изучать ее распространение и планировать мероприятия по охране редкого животного", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что рысь попала в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском национальном парке в ВКО. Редкий кадр сделали в Аршатинском лесничестве.

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