Аллигатор напал на рыбака в момент, когда тот фотографировался с уловом

71-летний житель Флориды Стивен Гамильтон погиб в результате нападения крупного аллигатора во время рыбалки в городском парке, пишет People.

Мужчина рыбачил на берегу водоема в парке Доктора Брэдфорда в городе Уинтер-Гарден, когда поймал большеротого окуня. По словам очевидцев, Гамильтон попытался сфотографировать пойманный трофей, и именно в этот момент из воды выскочил аллигатор длиной около 3,5 метра, утащив рыбака на глубину.

Прибывшие на место спасатели извлекли тело погибшего из воды. Позже специалисты службы охраны дикой природы США отловили и усыпили напавшую рептилию. Экспертиза установила, что причиной смерти мужчины стали травма левой ноги и утопление.

Местные жители рассказали, что Гамильтон был известным в округе музыкантом и часто приходил на этот водоем на вечернюю рыбалку. ЧП стало уже вторым случаем смертельного нападения аллигатора на человека во Флориде с начала года.

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