Серийный насильник, приговоренный к 124 годам тюрьмы, вышел на свободу через 20 лет

Эндрю Ластер, приговоренный к 124 годам тюрьмы за серийные изнасилования, досрочно выходит на свободу в США после 20 лет заключения, пишет People.

Правоохранительные органы и власти Калифорнии выразили возмущение в связи с решением о досрочном освобождении Эндрю Ластера. В 2003 году 60-летнего Ластера признали виновным по 86 пунктам обвинения, включая подмешивание наркотиков и изнасилование женщин, находившихся без сознания.

Изначально суд назначил Ластеру 124 года лишения свободы, однако позже срок сократили. Несмотря на протесты жертв и властей города Глендора, где намерена поселиться семья осужденного, преступник выйдет на свободу по условно-досрочному освобождению.

Мэр Глендоры Дэвид Фредендалл назвал решение штата недопустимым и потребовал разъяснить условия освобождения. Представители общественности подчеркивают, что досрочный выход опасного преступника на свободу нарушает права пострадавших от его действий женщин.

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