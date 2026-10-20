Серийный насильник, приговоренный к 124 годам тюрьмы, вышел на свободу через 20 лет
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Эндрю Ластер, приговоренный к 124 годам тюрьмы за серийные изнасилования, досрочно выходит на свободу в США после 20 лет заключения, пишет People.
Правоохранительные органы и власти Калифорнии выразили возмущение в связи с решением о досрочном освобождении Эндрю Ластера. В 2003 году 60-летнего Ластера признали виновным по 86 пунктам обвинения, включая подмешивание наркотиков и изнасилование женщин, находившихся без сознания.
Изначально суд назначил Ластеру 124 года лишения свободы, однако позже срок сократили. Несмотря на протесты жертв и властей города Глендора, где намерена поселиться семья осужденного, преступник выйдет на свободу по условно-досрочному освобождению.
Мэр Глендоры Дэвид Фредендалл назвал решение штата недопустимым и потребовал разъяснить условия освобождения. Представители общественности подчеркивают, что досрочный выход опасного преступника на свободу нарушает права пострадавших от его действий женщин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2445105-seriynyy-nasilnik-prigovorennyy-k-124-godam-tyurmy-vyshel-na-svobodu-cherez-20-let/
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