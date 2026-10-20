Ученые выяснили, как часто смещались географические полюса Земли
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Географические полюса Земли неоднократно меняли свое положение за последние 320 миллионов лет из-за смещения всей твердой оболочки планеты относительно оси вращения, пишет People.
Международная группа исследователей изучила изменения древнего уровня моря и установила, что процесс, известный как истинное движение полюсов, происходил быстрее и чаще, чем считалось ранее. В отличие от постепенного дрейфа тектонических плит, при таком явлении мантию и кору планеты сдвигает неравномерное распределение массы в ее недрах.
Ученые зафиксировали эпизоды наиболее быстрого смещения полюсов в эпохи между 150 и 140 миллионами лет назад, а также в интервале от 100 до 90 миллионов лет назад. В эти периоды скорость сдвига достигала не менее 0,6 градуса за миллион лет. При этом в эпоху существования суперконтинента Пангея подобной активности планетарной коры не наблюдалось.
Смещение внешних слоев Земли вызывало разницу в скорости адаптации океанов и твердой поверхности, что приводило к колебаниям уровня моря по всему миру. Новые данные помогут геологам точнее восстановить климатические условия и расположение материков в далеком прошлом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2445102-uchenye-vyyasnili-kak-chasto-smeshchalis-geograficheskie-polyusa-zemli/
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