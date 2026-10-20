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    Айгуль Берикова
    Автор

    Ученые с помощью лазеров превратили обычный пластик в триллионы крошечных алмазов

    Опубликовано:

    Алмазы
    Алмазы. Иллюстративное фото: pexels.com

    Физики из Германии и Чехии смогли синтезировать и впервые успешно уловить крошечные алмазы, созданные из обычного пластика под действием мощного лазера, пишет SciTechDaily.

    Исследователи из Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф, Ростокского университета и центра ELI Beamlines использовали мощные лазерные импульсы для сжатия тонкой пленки из обычного PET-пластика.

    Мощное излучение создавало экстремальные температуру и давление, имитирующие условия внутри Урана и Нептуна. В результате углерод в составе пластика мгновенно превращался в крошечные алмазы размером всего около трех нанометров.

    Главным достижением эксперимента стало сохранение созданных кристаллов. В момент образования ударная волна выбрасывала наноалмазы в вакуум со скоростью более 10 километров в секунду.

    Чтобы частицы не разрушались от удара, их улавливали с помощью специального мягкого ионного геля. За один лазерный вспышек исследователям удавалось получить около десяти триллионов микроскопических алмазов, содержащих всего по 3000 атомов углерода каждый.

    Синтезированные таким методом кристаллы отличаются высокой чистотой и одинаковым размером. В будущем их планируют применять в медицине для создания контрастных веществ при МРТ, а также при разработке сверхчувствительных квантовых датчиков и химических катализаторов. В дальнейшем авторы работы рассчитывают увеличить объемы производства и попробовать создать еще более прочную форму углерода.

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    Ученые с помощью лазеров превратили обычный пластик в триллионы крошечных алмазов

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