Ученые создали лед, который прочностью не уступает бетону

Израильские исследователи разработали биокомпозитный лед BioPykrete, который оказался в 10 раз прочнее обычного льда и близким по свойствам к бетону, пишет SciTechDaily.

Новый материал создали специалисты из Еврейского университета в Иерусалиме. Им удалось преодолеть главную проблему обычного льда - его хрупкость. Новый состав способен поглощать примерно в 70 раз больше энергии до момента разрушения. Вместо того чтобы моментально рассыпаться на осколки при появлении трещин, материал деформируется и ломается более плавно.

Секрет высокой прочности кроется во внедрении нанокристаллов целлюлозы - крошечных жестких частиц из растительного сырья. В процессе заморозки эти частицы образуют в структуре трехмерную сетку.

Чтобы надежно соединить целлюлозу с изо льдом, исследователи синтезировали особый белок, сработавший как связующий мостик. Использование такого молекулярного соединения позволило удвоить показатели прочности и энергопоглощения по сравнению с обычными смесями целлюлозы и льда.

Идея опирается на военные эксперименты времен Второй мировой войны, когда ученые создали пайкрет из смеси льда и древесной массы. Однако в современной версии авторы использовали нанотехнологии и белковые связи.

По мнению разработчиков, суперлед может пригодиться для строительства в Арктике и Антарктике, где доставка бетона и стали обходится слишком дорого. Тем не менее материал пока остается лабораторным образцом - ученым еще предстоит проверить, как он переносит многократные циклы заморозки и оттаивания.

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