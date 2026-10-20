Ученые впервые оживили замороженные на год свиные почки

Американские исследователи заморозили почки до минус 150 градусов Цельсия, а затем успешно разморозили и пересадили животным, пишет Gizmodo.

Обычно донорские почки остаются жизнеспособными вне тела не более 36 часов, из-за чего тысячи пациентов не успевают получить необходимый орган. Команда из Миннесотского университета смогла решить эту проблему с помощью технологии витрификации. Это процесс погружения биологических тканей в криопротекторный раствор с последующим замораживанием до стеклообразного состояния, при котором структура клеток не разрушается льдом.

Главной сложностью такой заморозки всегда оставался безопасный нагрев органа без повреждения его тканей. Чтобы равномерно разморозить почки, специалисты добавили в защитную смесь наночастицы оксида железа, проводящие тепло и ток. При размораживании эти частицы активировали, что позволило бережно вернуть органы к комнатной температуре.

После разморозки и последующей пересадки почки восстановили естественный цвет и сразу начали вырабатывать мочу. В дальнейшем ученые рассчитывают адаптировать этот метод для работы с человеческими донорскими органами, что позволит хранить их в криобанках практически неограниченное время.

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