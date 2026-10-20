В Бразилии отменили шестидневную рабочую неделю

Сенат Бразилии поддержал поправку к конституции, которая сокращает рабочую неделю с 44 до 40 часов и дает сотрудникам два выходных дня, пишет Good News Network.

За принятие документа проголосовали 75 сенаторов из 76. Ранее в Бразилии полной рабочей занятостью считались 44 часа в неделю при одном обязательном выходном. Новые правила приравнивают графики в стране к стандартам США и других крупных экономик. Вступать в силу изменения будут постепенно: через 60 дней лимит снизится до 42 часов, а еще через год - до 40.

Нижняя палата парламента одобрила эту инициативу еще в мае. Законопроект получил поддержку как действующего президента страны, так и его главного политического оппонента. Подобные правки в трудовое законодательство Бразилии не вносились с 1988 года, когда стандартное рабочее время урезали с 48 до 44 часов.

Дополнительный выходной день позволит гражданам больше времени уделять семье. Компании и работодатели получили запас времени, чтобы перестроить графики смен или нанять дополнительных сотрудников для сохранения прежних объемов работы.

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