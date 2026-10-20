Астрономы Уорикского университета нашли первую известную зеленую звезду в Млечном Пути

Британские исследователи установили, что плотная атмосфера белых карликов может придавать им зеленое, розовое, фиолетовое и голубое свечение, пишет ScienceDaily.

Астрономы из Уорикского университета открыли первую звезду, которая выглядела бы действительно зеленой для человеческого глаза. Объектом исследования стал охлаждающийся белый карлик WD J1330+6435 с температурой около 4000 градусов Цельсия.

Ученые провели расчеты восприятия цвета с учетом особенностей человеческого зрения и установили, что этот мертвый звездный остаток светится фисташково-зеленым оттенком. Зеленый цвет возникает из-за следов натрия, кальция и лития, попавших в атмосферу звезды при разрушении ее бывшей планетной системы. Высокая плотность атмосферы усиливает поглощение оранжевой части спектра натрием, в результате чего остается только призрачное зеленое излучение.

Результаты работы, опубликованные в журнале "RAS Techniques and Instruments", показали, что химический состав атмосферы белых карликов способен кардинально изменять их внешний вид. По оценкам авторов исследования, примерно один из 30 белых карликов во Вселенной обладает необычным цветом, включая яркие розовые, желтые или глубокие красные тона.

"Присутствие натрия в атмосфере этого белого карлика поглощает оранжевую часть спектра, оставляя зеленое свечение. Представьте, что вы находитесь на планете и смотрите на зеленую звезду. Это выглядит как кадр из фантастического фильма", - отметил руководитель исследования Марк Холландс.

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