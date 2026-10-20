Гигантское цунами на Аляске, забросившее воду на высоту 481 метр, можно было предсказать

Оползень на Аляске вызвал второе по высоте цунами в истории, подняв воду на 481 метр. Ученые считают, что катастрофу можно было предсказать, пишет ScienceDaily.

Утром 10 августа 2025 года обвал горной породы возле тающего ледника Саут-Сойер спровоцировал мегацунами в фьорде Трейси-Арм. Мощный поток воды зачистил склоны гор до голого камня на высоте 481 метр, что превышает высоту большинства небоскребов мира. Лишь по счастливой случайности в момент катастрофы поблизости не оказалось туристических судов, хотя всего за 12 часов до этого круизный лайнер "Hanse Explorer" находился прямо у подножия обрушившегося массива.

Исследователи из Центра землетрясений Аляски Майкл Вест и Эзги Карасёзен выяснили, что обвалу предшествовала серия четких природных сигналов. За два месяца до происшествия ледник отступил более чем на полкилометра, обильные дожди создали высокое давление воды в трещинах породы, а сейсмографы зафиксировали тысячи микроземлетрясений и непрерывный сейсмический гул. По мнению авторов работы, подобная комбинация факторов позволяла объявить режим повышенной опасности за сутки до стихийного бедствия.

Таяние ледников в арктических регионах делает горные склоны все более нестабильными. Разработка и внедрение многоуровневых систем раннего оповещения на базе сейсмического и метеорологического мониторинга поможет вовремя предупреждать экипажи судов и жителей побережья о надвигающейся угрозе.

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